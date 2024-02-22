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Gündem Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın babası Şevki Bolat son yolculuğuna uğurlandı
Gündem

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın babası Şevki Bolat son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2024-02-22 15:02:00 - 2024-02-22 15:27:37
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın babası Şevki Bolat son yolculuğuna uğurlandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'ın babası Şevki Bolat, tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti. Merhum Şevki Bolat'ın cenazesi bugün öğlen namazına müteakiben Zeytinburnu Merkez Efendi Camii’nden son yolculuğuna uğurlandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'ın babası Şevki Bolat, tedavi gördüğü hastanede vefat ett.  Merhum Şevki Bolat'ın cenazesi bugün öğlen namazına müteakiben Zeytinburnu Merkez Efendi Camii’nden dualarla uğurlandı. Cenaze törenine siyaset ve medya dünyası STK’dan  yoğun katılım oldu.

Cenazeye katılanlar arasında bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi 29. Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Mustafa Şentop paylaşımında, "Değerli dostum, Ticaret Bakanımız Ömer Bolat ve THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat’ın kıymetli babaları Şevki Bolat beyefendiyi, kıldığımız cenaze namazı ile ebedi istiratgâhına uğurladık. Merhuma Cenab-ı Hak’tan rahmet, Bolat ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.


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