  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dikkat! İstanbul'da Elektrikler Kesiliyor! İlçe İlçe Tam Liste!

Çin, 'dünyada bir ilk' diyerek görülmemiş çağrı yaptı! Bayraktar TB2 SİHA - İHA ve gemileri dünyada ses getiriyor!

Marmara Denizi'nde tedirgin eden görüntü! Uzmanlar açıkladı: Büyük tehlike!

Araç sahipleri altüst edecek gelişme! Büyük şok geliyor: Araç piyasasında fiyatlar geriliyor

Faruk Koca hakkındaki iddianame kabul edildi!

İsrail'in yaraladığı ve ilk yardıma izin vermediği kameraman hayatını kaybetti!

Kendi esirlerini kendileri öldürüyor!

Ay, gelecekte görevler için yeni hamle: keşif ortamına, keşfe dair ayrıntılar! Devasa lambalarla aydınlatacak

Yaptırımlar, onlarca ülke engel olamıyor: Rus tanklarının üretimi arttı! Hiçbir şey yapamıyorlar, şimdi siparişlere yetişemiyor

İsraillilerin cadı avı yapan ağı ifşa oldu! Schwarzbard kaybedeceğini itiraf etti: Burada organize ediliyor!
Gündem Ticaret Bakanı İsrail'e giden gemileri açıkladı
Gündem

Ticaret Bakanı İsrail'e giden gemileri açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-12-16 08:57:00 -

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında söz aldı. Bolat konuşmasında Türkiye limanlarından İsrail'e giden gemilere de değindi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında söz aldı. Bolat konuşmasında Türkiye limanlarından İsrail'e giden gemilere de değindi.

 

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında söz alarak çeşitli açıklamalarda bulundu. Bolat, İsrail'e giden gemiler için "İsrail'in abluka altında tuttuğu bölgedeki nüfusta Filistinliler daha kalabalık 8 milyon, İsrailliler 7 milyon 200 bin. İşte ülkemizden Filistin'e gönderilen mallarda Filistin'in kedine ait gümrüğü, limanı olmadığı için İsrail gümrükleri üzerinden Filistin'e girebilmektedirler" ifadelerini kullandı.

Mete Yarar 'Herkes beni arıyor' dedi: Türkiye'den İsrail'e hangi demir malzemesinin gittiği açıklanmalı
Mete Yarar 'Herkes beni arıyor' dedi: Türkiye'den İsrail'e hangi demir malzemesinin gittiği açıklanmalı

Gündem

Mete Yarar 'Herkes beni arıyor' dedi: Türkiye'den İsrail'e hangi demir malzemesinin gittiği açıklanmalı
ÖNE ÇIKAN VİDEO
4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yalnız kurt

Böyle bir ortamda israil filistine gönderdiğiniz malları filistine vereceğinimi düşünüyorsunuz yoksa bizleri aptallı sanıyorsunuz Allah'a havalediyorum sizi

hayat devam ediyor

sadece Türkiye'mi İsrail'le ilişkileri devam ediyor Arapların hepsinin devam ediyor kimse ilişkilerini bile kesmedi Filistinliler İsrail Yunanlılar ile doğalgaz anlaşması yaparken biz bir şey dedik mi burada öncelik Arap ırkdaşların onlar petrol ambargosu bile koyamıyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23