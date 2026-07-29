Tıbbi ihmalin faturası ağır oldu! Sağlığından ve işinden oldu

Brezilya'da üç çocuk annesi Erica Cristina Bannai Von Hoonholtz, geçirdiği rahim alma ameliyatının ardından aylarca dayanılmaz ağrılar yaşadı. Yapılan incelemelerde doktorların ameliyat sırasında karnında 18 santimetrelik cerrahi makası unuttuğu ortaya çıktı.

Brezilya'da rutin bir ameliyatı sonrası yaşanan skandal, tıp dünyasında büyük yankı uyandırdı. Üç çocuk annesi bir kadının karnında doktorların unuttuğu 18 santimetrelik cerrahi makas, ancak üç ay sonra yapılan acil ameliyatta fark edildi.

ACİL AMELİYATTA ORTAYA ÇIKTI

The Sun'da yer alan habere göre; 18 santimetrelik cerrahi makasın, 11 Nisan'da Brezilya'nın São Paulo eyaletine bağlı Bragança Paulista kentindeki Santa Casa de Misericordia Hastanesi'nde gerçekleştirilen acil ameliyat sırasında fark edildiği bildirildi.

Söz konusu makasın, Erica'nın ocak ayında geçirdiği histerektomi (rahim alma) operasyonu sırasında karnında unutulduğu belirtildi.

"AĞRIDAN KENDİMİ KAYBETMEK ÜZEREYDİM"

Şiddetli ağrı, sürekli kusma ve ciddi rahatsızlık şikayetleri yaşayan Erica'nın çekilen röntgeninde makasın karın boşluğunda olduğu görüldü.

Yaşadığı acıları anlatan Erica, yerel basına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hastaneye gittiğimde ağrıdan kendimi kaybetmek üzereydim. Bana ilaç verdiler ama hiçbir işe yaramadı. Kusmalarım ve ağrılarım dinmedi. Dayanılmazdı. Sanki içimden bir şey çıkmaya çalışıyordu."

BAĞIRSAĞININ BİR BÖLÜMÜ ÇÜRÜDÜ

Erica, 11 Nisan gecesi ameliyata alındığını ve operasyon sırasında doktorların unutulan makası bulduğunu söyledi.

Ameliyat sırasında ince bağırsağının bir bölümünün nekroza uğradığı, yani canlılığını yitirdiği tespit edildi.

DÖRT KEZ AMELİYAT OLDU

Erica'nın yaşadığı süreçte toplam dört ameliyat geçirdiği öğrenildi.

Bunlar arasında rahim alma ameliyatı, karnındaki makasın çıkarılması, fıtığın onarılması ve bağırsaktaki apsenin boşaltılması ile karaciğerde oluşan apsenin tedavisi yer aldı.

Yaşadığı travmayı anlatan Erica, "Hayatımı kaybetmeye ne kadar yaklaştığımı şimdi daha iyi anlıyorum. İyileşiyorum ama yaşadıklarımı psikolojik olarak hâlâ atlatmaya çalışıyorum. Umarım yeniden ameliyat olmam gerekmez" dedi.

HASTANE DESTEK SAĞLADI

Erica, makasın çıkarılmasının ardından hastane yönetiminin olayı kabul ettiğini ve tedavi sürecinde kendisine destek verdiğini söyledi.

Sağlık sigortasını ve bir iş fırsatını kaybettiğini belirten Erica, hastanenin olayla ilgili tüm tedavi masraflarını karşıladığını ifade etti.

Üç çocuğuna da hastane tarafından psikolojik destek sağlandığını belirten Erica, "Makasla ilgili yaşadığım tüm süreçte bana yardımcı oldular. Ağrım olduğunda hastaneye gidiyorum ve tedavimi yapıyorlar. Çocuklarım da psikolojik destek alıyor" diye konuştu.

CERRAHA UZLAŞMA TEKLİFİ VE ESTETİK İDDİASI

Erica, makasın çıkarılmasından iki gün sonra cerrahın avukatlarının kendisiyle iletişime geçerek uzlaşma teklifinde bulunduğunu ancak görüşmelerin devam etmediğini öne sürdü.

Ayrıca cerrahın, rahim alma ameliyatı öncesinde ve sonrasında kendisini özel olarak 8 bin 500 Brezilya reali (yaklaşık 77 bin TL) karşılığında karın germe estetiği yaptırması için defalarca teşvik ettiğini iddia etti.

Erica, temmuz ayında yeniden hastaneye yattığında aynı cerrahın hala hasta kabul ettiğini görmesinin kendisini rahatsız ettiğini de söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili polis merkezine suç duyurusunda bulunan Erica'nın şikayeti üzerine adli süreç başlatıldı.

Mahkeme kayıtlarına göre dava süreci 28 Mayıs'ta Bragança Paulista Özel Hukuk ve Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Santa Casa de Misericordia Hastanesi ise hasta mahremiyeti ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal düzenlemeler nedeniyle bireysel vakalar hakkında kamuoyuna açıklama yapamayacaklarını bildirdi. Hastane, resmi makamlarla iş birliği yapmaya hazır olduklarını açıkladı.

Yerel polis, olayla ilgili "bedensel yaralanma" kapsamında kapsamlı soruşturma başlatırken, cerrahın taksirle yaralama ve ihmal suçlamalarıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.