Tıbbi cihaz ve ilaç ödeme takvimi normalleşmeli

Avdagiç, “Sağlık firmaları, hastanelerin gerek cihaz gerek malzeme gerekse ilaç ödeme takviminin normalleşmesini istiyor” dedi. Sağlık sektörünün ihracat potansiyelinin yüksek olduğuna işaret eden Avdagiç, “Ancak geciken ödemeler, yeni yatırımlar yapılmasını engelleyebilir, bu da dış ticaret açığını olumsuz etkileyebilir. Şu muhakkak ki sektöre yapılacak ödemeler, yerli sermayeyi güçlendirecek ve firmalarımızı büyütecektir. Bu da ilerleyen süreçte yurt dışından tedarikimizi daha da azaltacaktır” diye konuştu.

Tedarik devam edecek

Avdagiç, sektördeki firmaların yaşadıkları tahsilat sorununa rağmen ürün tedarikine devam edeceklerini sözlerine ekledi.