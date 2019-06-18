Tiago Lopes’ten Kayserispor açıklaması

İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşmesi sonra eren ve Denizlispor’a transfer olan Tiago Lopes, Kayserispor’a teşekkür etti.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşmesi biten Tiago Lopes, Denizlispor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyenLopes yeni sezonda Ege temsilcisinin formasını giyecek.

Denizlispor’un yeni transferi Tiago Lopes yaptığı açıklamada, "Kayserispor’un son 2 güzel yılda bana verdiği fırsat için müteşekkirim. Taraftar, personel, takım arkadaşları, kulüpte kaldığım süre boyunca inanılmaz derecede destek oldular ve bunu asla unutmayacağım. Her ne kadar hayat zor kararlar ve zorluklarla ilgili olsa da, bunu reddedemedim. Denzlispor’un benimle sözleşme yapmak için harcadığı büyük çaba için minnettarım. Denizlispor’un ilk temastan bu yana beni büyüleyen harika bir projesi var. Bu da beni yeni döneme başlamak için daha fazla motive ediyor" dedi.