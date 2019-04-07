Tiago Lopes cezalı duruma düştü İstikbal Mobilya Kayserispor’un Portekizli sağ bek oyuncusu Tiago Lopes, Demir Grup Sivasspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Portekizli sağ bek oyuncusu Tiago Lopes, Demir Grup Sivasspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 27.Hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor’a konuk olan İstikbal Mobilya Kayserispor’a kötü haber.

Demir Grup Sivasspor maçının 26.dakikasında Özer Hurmacı’ya yaptığı müdahale sonrası hakem Koray Gençlerler tarafından sarı kart gören Tiago Lopes cezalı duruma düştü.

28.haftada Kayseri’de oynanacak Ankaragücü maçında forma giyemeyecek olan Tiago Lopes Galatasaray maçında takımındaki yerini alacak.

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