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THY’ye ABD’de 3 uluslararası ödül

Türk Hava Yolları (THY), ABD menşeli küresel yayın organı “Global Traveler”ın düzenlediği ödüllerde, okuyucu anketleri sonucunda belirlenen üç ödülün sahibi oldu.

18 Aralık 2018 Salı 09:40
THY’ye ABD’de 3 uluslararası ödül

Dünyanın en çok ülke ve uluslararası destinasyonuna uçan Türk Hava Yolları (THY), ABD menşeli küresel yayın organı “Global Traveler”ın düzenlediği ödüllerde, okuyucu anketleri sonucunda belirlenen üç ödülün sahibi oldu. ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’nde Beverly Hills şehrinde düzenlenen törende “En İyi Kurumsal Seyahat Programı” kategorisinde, kurumsal müşterileri için özel tasarlanan programı “Turkish Airlines Corporate Club”ın ödüllendirildiği gecede THY ayrıca üst üste ikinci kez “Business Yolcuları için En İyi Havayolu” ve “En İyi Havalimanı Personeli” ödüllerinin de sahibi oldu.

Törende “En İyi Kurumsal Seyahat Programı” ödülünü Türk Hava Yolları adına Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanı Mert Dorman teslim alırken, “Business Yolcuları için En İyi Havayolu” ve “En İyi Havalimanı Personeli” ödüllerini ise yine bayrak taşıyıcı hava yolu adına Türk Hava Yolları Los Angeles Müdürü Ersen Engin kabul etti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 09:40
  1. Türk Hava Yolları (THY)
  2. ABD
  3. Global Traveler
  4. Beverly Hills
  5. En İyi Kurumsal Seyahat Programı
  6. Turkish Airlines Corporate Club
  7. Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanı Mert Dorman

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