THY’ye 3 uluslararası ödül birden!

THY açıklamasına göre, dünyanın en çok ülke ve uluslararası destinasyonuna uçuş gerçekleştiren THY, ABD menşeli küresel yayın organı “Global Traveler”ın düzenlediği ödüllerde, okuyucu anketleri sonucunda belirlenen üç ödüle layık görüldü.

3 ödül aldı

ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’nde Beverly Hills şehrinde düzenlenen törende “En İyi Kurumsal Seyahat Programı” kategorisinde, kurumsal müşterileri için özel tasarlanan programı “Turkish Airlines Corporate Club”ın ödüllendirildiği gecede THY ayrıca üst üste ikinci kez “Business Yolcuları için En İyi Havayolu” ve “En İyi Havalimanı Personeli” ödüllerinin de sahibi oldu.

Bu yıl 15’incisi gerçekleştirilen yayın anketinde 22 binden fazla iş ve tatil seyahatçisi, 80'in üzerinde kategoride en iyi firmayı belirleyebilmek için oylamaya katıldı.

Törende “En İyi Kurumsal Seyahat Programı” ödülünü Türk Hava Yolları adına Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanı Mert Dorman teslim alırken, “Business Yolcuları için En İyi Havayolu” ve “En İyi Havalimanı Personeli” ödüllerini ise yine bayrak taşıyıcı hava yolu adına Türk Hava Yolları Los Angeles Müdürü Ersen Engin kabul etti.

"Büyük bir titizlikle ele alıyoruz"

Ödüllere ilişkin değerlendirmede bulunan Dorman, şunları kaydetti:

“Türk Hava Yolları olarak, ödüllü hizmetlerimizi genel standartlarından ayrıştıran özellikleri büyük bir titizlikle ele alıyoruz. Örneğin, business ve kurumsal yolcularımıza sunduğumuz hizmet seçkimizi kapıdan kapıya kesintisiz deneyim konsepti ile tasarlayıp, uzun vadeli bir vizyonla geliştirdik ve bu noktada bariz bir farklılık oluşturduk. Bu ödüllerin tamamı, müşteri odaklı ve ayrıcalıklı hizmet anlayışımızın bizim için son derece kıymetli birer takdiri. Markamızı bu ödüllere layık gören yolcularımıza, Turkish Airlines Corporate Club üyelerimize ve Global Traveler dergisine teşekkür ediyoruz.”

Turkish Airlines Corporate Club

Dünyanın en kapsamlı kurumsal sadakat programlarından biri olan Turkish Airlines Corporate Club, üyelerine ayrıcalıklı hizmetler sunarken, kurum ve kuruluşlar için çok çeşitli ve uygun maliyetli avantajlar sağlayacak şekilde tasarlandı. Program çerçevesinde üyeler, katılım için herhangi bir ücret ve/veya taahhüt vermemekle birlikte özel indirimler, özel bagaj hakları, bilet kurallarında esneklik, ücretsiz bilet ve yükseltme (upgrade) avantajları ve ayrıca özel yolcu salonlarına erişim gibi önemli imkanlara da sahip olabiliyorlar.

Business ve kurumsal seyahatin önemli bir parçası olarak kabul gören kapsamlı erişim kabiliyetine sahip Türk Hava Yolları bugün beş kıtada, 124 ülkedeki 300'den fazla destinasyona uçuş sağlıyor. Amerika kıtasındaki 17 şehri, İstanbul'dan, üç saatten daha kısa sürede 40'tan fazla ülkeye bağlıyor.

Yolcu kapasitesi bağlamında en büyük uluslararası merkez olma özelliğini taşıyan İstanbul Havalimanı’nın önümüzdeki süreçte bundan çok daha fazla destinasyon için rota açarak, günümüz gezginlerinin değişen ihtiyaçlarını karşılamak adına yenilikçi ürün ve hizmetleri tüm yolcularına sağlaması bekleniyor.