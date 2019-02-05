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THY’nin yeni reklam filmi Super Bowl’da izleyiciyle buluştu

THY'nin yeni reklam filminin 6 dakikalık sinematik kısa film versiyonu, dünyanın en çok izlenen spor etkinliği Super Bowl’da izleyiciyle buluştu.

05 Şubat 2019 Salı 12:44
THY’nin yeni reklam filmi Super Bowl’da izleyiciyle buluştu

Türk Hava Yollarının (THY), İngiliz yönetmen ve yapımcı Ridley Scott ile çektiği “Yolculuk” isimli kısa filminin 30 saniyelik versiyonu, dünyanın en çok izlenen spor etkinliği Super Bowl’da izleyiciyle buluştu. Reklam filminin 6 dakikalık sinematik kısa film versiyonu ise Super Bowl ile eşzamanlı olarak havayolunun YouTube kanalından yayınlandı. İstanbul Havalimanı’nda geçen sahneler ayrıca THY’nin yeni kabin kıyafetleri ve yeni uçak içi kabin tasarımlarını da izleyici ile buluşturuyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, filmdeki nefes kesici İstanbul manzaraları ile karşılaşan herkesin, dünyayı kendileriyle keşfetmeye ve yeni evleri olan İstanbul Havalimanı’nda Türk misafirperverliğini deneyimlemeye davet etti.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 12:44
  1. Türk Hava Yolları (THY)
  2. Ridley Scott
  3. Yolculuk
  4. Super Bowl
  5. YouTube
  6. İstanbul Havalimanı
  7. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı
  8. Türk misafirperverliği

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