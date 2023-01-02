  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti'den Sinan Ateş cinayetine ilişkin açıklama!

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a suikast hazırlığındaki 3 PKK’lı yakalandı

Kar dalgası geliyor! Meteoroloji son dakika üstüne basa basa uyardı: Tarih belli oldu!

ABD'de XBB varyantı alarmı! Yüzde 41'e ulaştı

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı yarın açıklanacak enflasyon rakamında: Zam senaryoları

Bakan Akar'dan dünyanın ilk SİHA gemisi TCD Anadolu'dan dünyaya mesaj!

Vücudunu bir hayvan gibi çıplak hale getirerek teşhir eden Eda Taşpınar'dan büyük şerefsizlik

Akşener-Kılıçdaroğlu gerginliği Davutoğlu'na soruldu! 'Değerlendirmeyi 5 Ocak'ta yapacağız'

Duyuruldu! Mescid-i Aksa'ya son bir ayda...

İşte kiracılara kurulan yeni tezgah! Ev sahiplerinden akılalmaz tuzak
Ekonomi THY’nin UEFA Şampiyonlar Ligi temalı uçağı gökyüzüyle buluştu
Ekonomi

THY’nin UEFA Şampiyonlar Ligi temalı uçağı gökyüzüyle buluştu

Türk Hava Yolları (THY), sponsor olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi’ne özel temalı bir uçak tasarladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 21:37:00 -
THY’nin UEFA Şampiyonlar Ligi temalı uçağı gökyüzüyle buluştu

THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre, 2023 finali İstanbul’da yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi’ne sponsor olan dünyadaki ilk havayolu şirketi olma unvanını taşıyan THY, Airbus A330 tipindeki TC-JNM kuyruk numaralı uçağa özel bir tasarım uyguladı.

Yaklaşık 2 ay süren çalışmaların ardından göklerle buluşan uçağın, UEFA Şampiyonlar Ligi temalı yeni tasarımının uygulama süreci THY Teknik tarafından yürütülerek 4 günde tamamlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi temalı uçak ilk uçuşunu TK1821 sayılı seferle yeni yılın ilk gününde İstanbul Havalimanı’ndan Paris’e gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şunları kaydetti: “Resmi sponsorlarından olduğumuz UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2023 yılındaki finaline İstanbul’da ev sahipliği yapacağız. Cumhuriyet’imizin 100. yılında gerçekleşecek bu etkinliğin önemli bir parçası olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Türk spor tarihinin en önemli sponsorluklarından olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nin temasına sahip olan uçağımız, spora verdiğimiz önemin bir nişanesidir. Gökyüzüyle buluşturduğumuz yeni tasarımlı uçağımızın hayırlı olmasını diliyorum.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23