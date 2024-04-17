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Ekonomi THY'nin uçak alımı yerli havacılık sanayisine kazandıracak!
Ekonomi

THY'nin uçak alımı yerli havacılık sanayisine kazandıracak!

Yeniakit Publisher
2024-04-17 22:39:00 -
THY'nin uçak alımı yerli havacılık sanayisine kazandıracak!

THY Genel Müdür Yardımcısı Levent Konukcu "Uluslararası Havacılık ve Uzay Sektöründe KOBİ’lerin Yeri" oturumunda yaptığı konuşmada, önümüzdeki 10 yıla yayılacak şekilde Türkiye'nin uçak ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışma yürüttüklerini bildirdi.

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) tarafından düzenlenen Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA) etkinliği kapsamında, "Uluslararası Havacılık ve Uzay Sektöründe KOBİ’lerin Yeri" başlıklı oturum, ATO Congresium'da gerçekleştirildi.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdür Yardımcısı Levent Konukcu oturumda yaptığı konuşmada, KOBİ'lerin ekosistem içerisinde daha fazla pay alması için çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Geçen yıl Airbus ile motor, motor bakımları dahil yaklaşık 90 milyar dolar mertebesinde bir sözleşme imzaladıklarını hatırlatan Konukcu, "Buna benzer bir rakam da belki Boeing ile anlaştığımız takdirde gelecek." dedi.

Konukcu, önümüzdeki 10 yıla yayılacak şekilde Türkiye'nin uçak ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışma yürüttüklerini, bu nedenle de büyük hacimler ortaya çıktığını vurguladı. Konukcu şöyle konuştu:

"Bu hacimler de ülkemize teklif edilecek iş fırsatlarını çok katlamalı şekilde artırmış durumda. 20 yıl önce havacılık yapısalları alanında Türkiye'nin ihracatı yok denecek seviyelerdeydi. Ancak şimdi 5,5 milyar dolarlık savunma ve havacılık ihracatının belki 1 milyar doları aşan kısmı sadece havacılık yapısalları üzerinden sağlanıyor, yeni bir sektör ortaya çıkmış durumda. Burada THY'nin satın almalarının çok önemli bir rolü olduğunu düşünüyoruz. Satın alma miktarımız arttıkça iş paketlerinin, şirketlerin Türkiye'ye olan yatırımlarının paralel şekilde artacağını düşünüyoruz."
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