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Ekonomi THY’nin şubat ayı uçuş planı belli oldu
Ekonomi

THY’nin şubat ayı uçuş planı belli oldu

Türk Hava Yolları (THY), şubat ayı uçuş planını güncelledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 11:35:00 -
THY’nin şubat ayı uçuş planı belli oldu

Şirketten yapılan açıklamada uçuş planına göre yolcuların 219 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırıldığı belirtildi. Açıklamada yolculara hitaben şunlar kaydedildi: “Gökyüzünden uzak geçen günlerin ardından şimdi yeniden buluşma vakti. Yürüttüğümüz titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize, biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkânları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020-31 Mart 2021 (dahil) tarihlerinde biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın. Uçuş takvimi 28 Şubat’a kadar uygulanacak uçuşlarımızı göstermektedir. Yeni seyahatleriniz için uçuş planımız güncellendikçe bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.” Açıklamada THY’nin yeni uçuş planına https://www.turkishairlines.com/ tr-int/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucusplani/ linkinden ulaşılabileceği bildirildi.

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