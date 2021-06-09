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Ekonomi THY’nin İstanbul-Fergana uçağı Özbekistan’da törenle karşılandı
Ekonomi

THY’nin İstanbul-Fergana uçağı Özbekistan’da törenle karşılandı

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Fergana seferini yapan ilk uçağı, Özbekistan’da törenle karşılandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 08:50:00 -
THY’nin İstanbul-Fergana uçağı Özbekistan’da törenle karşılandı

THY’nin 165 yolcuyla gerçekleştirdiği ilk tarifeli uçağı, dün yerel saatle 07.15’te Fergana Havalimanı’na indi. THY’nin yeni başlattığı İstanbul-Fergana uçak seferinin ilk yolcuları havalimanında törenle karşılanırken, Türk pilot ve kabin ekibine çiçekler verildi. Fergana Uluslararası Havalimanı Direktörü Timur Halilov ve THY Taşkent Ofisi Müdürü Selim Kahrıman, uçak merdiveni önünde kurdeleyi keserek ilk yolcuları karşıladı. THY’nin İstanbul-Fergana-İstanbul seferleri haftada iki kez salı ve cuma günleri gerçekleştirilecek. Mart ayında Özbekistan’da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbek tarafıyla iki ülke arasında uçak seferlerinin artırılmasını da görüştüklerini aktarmıştı. Nisan ayında Özbekistan Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki Sivil Hava Taşımacılığı Kurumu, halen Taşkent ve Semerkant şehirlerine uçak seferleri düzenleyen Türk Hava Yolları’na İstanbul’dan ülkenin Ürgenç ve Fergana şehirlerine uçuş izni vermişti.

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