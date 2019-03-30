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THY’nin güvenliği İGA’ya emanet

Türk Hava Yolları’nın (THY) güvenlik hizmetleri için açmış olduğu ihaleyi, İGA Güvenlik Hizmetleri AŞ ve United Group UFS Güvenlik Hizmetleri AŞ ortak konsorsiyumu kazandı.

30 Mart 2019 Cumartesi 09:12
THY’nin güvenliği İGA’ya emanet

İstanbul Havalimanı’ndaki büyük taşınmaya sayılı günler kala Türk Hava Yolları’nın (THY) güvenlik hizmetleri için açmış olduğu ihaleyi, İGA Güvenlik Hizmetleri AŞ ve United Group UFS Güvenlik Hizmetleri AŞ ortak konsorsiyumu kazandı.

İstanbul Havalimanı’nın da güvenliğinden sorumlu olan İGA Güvenlik Hizmetleri AŞ, THY’nin havalimanında yer alan Crew binası (Ekip), İç Hatlar CIP Yolcu Salonu, THY Apron Bariyer Binası ve Geçici Kargo Hizmet Binası başta olmak üzere tüm hizmet tesislerinde özel güvenlik hizmetini 514 kişi ile verecek. 

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 09:12
  1. İstanbul Havalimanı
  2. Türk Hava Yolları (THY)
  3. İGA Güvenlik Hizmetleri AŞ
  4. United Group UFS Güvenlik Hizmetleri AŞ
  5. THY

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