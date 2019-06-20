THY’nin en lüks uçağı görücüye çıktı
Türkiye'nin yükselen marka değeri THY'nin filosuna kattığı Boeing 787-9 Dreamliner’ın kabin içi görüntüleri paylaşıldı.20 Haziran 2019 Perşembe 11:19
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, filoya kattıkları Boeing 787-9 Dreamliner’ın kabin içi görüntülerini paylaştı. Ekşi, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Bu uçak farklı” değerlendirmesinde bulunarak, “B787-9 Dreamliner’ın 1-2-1 konfigürasyonda koridor erişimi olan konfor eviniz business koltukları var. Uzun yolculuklar için konforu artıran özel basınçlandırılmış ve sessiz iç kabini bulunuyor. Ayrıca daha geniş, yeni nesil, elektronik karartma özelliğine sahip pencereleri söz konusu” ifadelerini kullandı.
YORUM YAZ