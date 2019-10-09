THY’nin başvuru sayfası kilitlendi

700 bayan kabin memuru alımı ilânını duyuran Türk Hava Yolları’nın (THY) başvuru sayfası kilitlendi. Önceki gün Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay ve İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yunus Yelmen tarafından imzalanan protokol kapsamında THY, 700 bayan kabin memuru istihdamı edeceğini açıkladı. Açıklamanın ardından başvuruların kabul edileceği kariyer.thy.com sitesi, yoğun ilgiden dolayı kilitlendi. İlan kriterlerini sağlayan adaylar, online uygulama, test ve mülakat süreçlerine katılacak. Abdulkerim Çay, dünyanın en iyi hava yolu olma hedefiyle izledikleri yol haritasında her geçen gün belirli bir mesafe kat ettiklerini belirterek, “İmza altına aldığımız protokolle duyurduğumuz bayan kabin memuru alımı iş ilânımızla yolcumuza doğrudan dokunan yüzümüz olan kabin memuru arkadaşlarımızı giderek genişleyen ailemizin bir ferdi olmaya davet ediyor, başarı hikâyemizde katkı sahibi olmaya çağırıyoruz” dedi.