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THY'nin Bali seferleri resmen başladı

Dünyanın en gözde turizm merkezlerinden biri olan Bali'ye (Denpasar) direkt seferler haftada yedi frekans olarak yapılacak.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:21
THY'nin Bali seferleri resmen başladı

Türk Hava Yolları (THY),Endonezya'nın dünyaca ünlü tatil adasıBali'ye (Denpasar) tarifeli sefer başlattı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en gözde turizm merkezlerinden Bali'ye direkt seferlere başlandı. Uçuşlar haftada yedi frekans olarak icra edilecek. Bugün, 250 yolcu ve yüzde 84doluluk oranı ile Bali'ye uçuş "TK 066" sefer sayılı uçakla icra edildi.

İlk sefer, bayrak taşıyıcı hava yolunun kapsamlı filosuna dahil olan ve şehitEren Bülbül'ün hatırasını yaşatmak adına doğum yeri "Maçka" ile adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner ile yapıldı.

Hattın açılışı sebebiyle Ngurah Rai UluslararasıHavaalanı'nda yapılan basın toplantısında konuşan THY Satış Başkanı (2. Bölge) Kerem Sarp, filoya katılan yeni nesil uçaklarla daha uç noktalara direkt uçuşlar başlattıklarını belirtti.

Sarp,Bali seferleriyleTHY'nin geniş uçuş ağına yeni bir nokta daha eklediklerini kaydederek, "Endonezya'da ikinci uçuş noktamız olan Bali ile dünyanın bütün köşelerine ulaşma hedefimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Egzotik ada Bali

Bali,Endonezya'nın en popüler tatil adası olarak her yıl dünyanın dört bir yanından turistlerin ve kaşiflerin akınına uğruyor.

Misafirlerini egzotik doğası ile karşılayan şehir, tarihi tapınakları ve sarayları ile de ziyaretçilerine kültürel bir zenginlik sunuyor.

Şehrin iç kısımlarında volkanlar ve tropikal ormanlar şehre seyahat eden yolcular için unutulmaz anıların kaynağı oluyor.

Adanın merkezi, kültürel ve egzotik güzelliklerinin yanında plajlarıyla da cazibesini artırıyor.

THY yolcuları satışa sunulan biletler ile İstanbul'dan Bali'ye açılışa özel tüm vergiler dahil 748 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:21
  1. İstanbul
  2. Türk Hava Yolları (THY)
  3. dünyaca ünlü tatil adası Bali
  4. Endonezya
  5. Maçka
  6. Boeing 787-9 Dreamliner
  7. Ngurah Rai Uluslararası Havaalanı
  8. Eren Bülbül

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