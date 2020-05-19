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THY'nin 9 milyon sembolik yolculu 19 Mayıs özel uçuşu Samsun'da tamamlandı

İstanbul'dan kalkarak Çarşamba Havaalanı'na inen uçak su takı töreniyle karşılandı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 14:50:02 -
THY'nin 9 milyon sembolik yolculu 19 Mayıs özel uçuşu Samsun'da tamamlandı

SAMSUN (AA) - Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra planlanan ve İstanbul Havalimanı'ndan havalanan "TK1919" sefer sayılı uçak Samsun Çarşamba Havaalanı'na iniş yaptı.

Türk Hava Yollarının (THY) "Tarihi yolculuk" adıyla düzenlediği ve bu uçuş için oluşturulan internet sitesinden biletlerini alan sembolik 9 milyon yolcu için düzenlenen proje kapsamında "TK1919" sefer sayılı uçak İstanbul Havalimanı'ndan kalktı. Samsun'a gelişinde Tütün İskelesi ve Bandırma Vapuru üstünde alçak uçuş yaptıktan sonra havaalanına iniş yapan uçak su takı töreniyle karşılandı.

THY kaptan pilotu Selin Sevimli, ikinci pilot Zafer Doğukan Demir yönetiminde tarihi yolculuğunu tamamlayan uçağı, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir karşıladı.

Yolcusu olmayan "Of" isimli "Boeing 737-900 ER" tipi uçaktaki sembolik yolcular ise "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden hatıra bilet oluşturan 9 milyonu aşkın kişi oldu.


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