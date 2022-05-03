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Ekonomi THY'den Yunanistan ve Kırgızistan kararı
Ekonomi

THY'den Yunanistan ve Kırgızistan kararı

TÜRK Hava Yolları (THY), koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen Yunanistan ve Kırgızistan'ın bu tedbirleri kaldırdığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 04:51:00 -
THY'den Yunanistan ve Kırgızistan kararı

THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Yunanistan ve Kırgızistan'a seyahat edecek yolculara; her iki ülkede uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtilerek, "Ülkelere girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadelerine yer verildi.

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