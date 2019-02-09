0553 313 94 23

THY’den yeni uçak içi emniyet filmi

THY, Lego karakterlerinin yer aldığı yeni uçak içi emniyet filmini yayınladı.

09 Şubat 2019 Cumartesi 10:08
THY’den yeni uçak içi emniyet filmi

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı’na geçişi öncesi yeni uçak içi emniyet filmini yayınladı.

Yeni LEGO® Movie 2” uçak içi emniyet filmini dün yayına alan THY, “The Lego Movie Franchise” ile geçen yıl başlattığı iş birliğini sürdürüyor.

Yolcularını rakiplerinden daha fazla ülkeye uçuran Türkiye’nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi THY, yeni uçak içi emniyet filmi ile küresel ölçekte yine ses getirmeye hazırlanıyor. Lego karakterlerinin yer aldığı şimdiye kadar yapılmış ilk uçak içi emniyet filmine sahip THY,  bu kez de, 8 Şubat’ta tüm dünyada gösterime girecek olan Lego Movie 2’den karakterlerin yer aldığı yeni uçak içi emniyet filmini “YouTube” kanalında yayınladı. İstanbul Havalimanı’nın görüntüleri ile sona eren uçak içi emniyet filmi, THY’nin İstanbul Havalimanı’na taşınması ile beraber tüm uçuşlarında kullanılmaya başlanacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 10:08
  1. Türk Hava Yolları (THY)
  2. İstanbul Havalimanı
  3. uçak içi emniyet filmi
  4. Yeni LEGO® Movie 2
  5. THY
  6. The Lego Movie Franchise
  7. Lego
  8. Lego Movie 2

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    STAR Rafineri’den ilk satış Petkim’e
    1. STAR Rafineri’den ilk satış Petkim’e
    2. ‘Tarımda Avrupa’da birinciyiz’
    3. Türk Telekom'dan kablosuz genişbant..
    4. İkinci sondaj gemisi bu ay Akdeniz’de..
    5. Türk iş adamının 170 tonluk devi! Her..
    6. Karanlık iş: 1987 oldu 1981, Elazığ..
    7. İzmir'de dolmuş şoförüne kadın dayağı!
    8. İhracat birim değer endeksi aralıkta..
    9. "Türkiye'deki her seçim demokrasinin..
    10. Ocak ayında en çok BIST endeksi..
    11. Ersun Yanal'ın oyuncu değişiklikleri..
    12. Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 22'si..
    13. Trabzonspor'da Sosa ve Novak sevinci
    14. Teknosa’nın Everest’i “En İyi Deneyim..
    15. Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti.....
    16. Venezuela'da enflasyon çıkmaya başladı
    17. Malezya'da trafik kazası: 5 ölü 1 yaralı
    18. 3 Çin ekibi, Younes Belhanda için..
    19. Yeni Malatyaspor'un rakibi Konyaspor
    20. ASELSAN, 570 milyonluk sözleşmeye imza..
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"

    Günün Karikatürü

    09 Şubat 2019
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!