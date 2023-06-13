THY’den yeni reklâm filmi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün THY’nin kuruluş belgesini imzalamasıyla başlayan filmde, 1933 yılında kalkış yapan bir uçak varması gereken yerden çok uzağa, 2023 yılının İstanbul’una iniş yapıyor. Havacılık sektöründe 90 senede yakalanan başarı karşısında önce şaşıran sonra gururlanan kaptan, yıllar önce kurdukları hayallerin çok daha ötesine geçildiğini fark ediyor.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, hem ülkenin hem de dünyanın en kıymetli markalarından biri olduklarını belirtti. Bolat, “Bizi bugünlere getiren değerlerimiz, yaptığımız yolculukta desteğini bizden esirgemeyen 82 bin çalışanımız. Her bir yapı taşımıza teşekkür mahiyetindeki bu film, 90 yıllık yolculuğumuzu beklenmedik bir şekilde anlatıyor. Biz de THY’nin 90, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında milletçe göğsümüzü kabartacak bir işe imza atmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Tribal Worldwide İstanbul’ reklam ajansı imzalı filmin yönetmenliğini Serdar Dönmez üstlenirken görüntü yönetmeni Danimarkalı Kasper Wind oldu.

Yapımı 2 ay süren filmde kullanılan THY’nin resmi ilk uçaklarından olan ‘Curtiss Kingbird D2’ model uçak, bu proje için gerçek boyutlarıyla yeniden yapıldı. Ağırlığı yaklaşık 1.7 ton, kanat açıklığı 17 metre, boyu 11 ve yüksekliği 4 metre olan maket uçak da 2 ayda tamamlandı. Maket uçağın ilerleyen tarihlerde genel müdürlük binası bahçesinde hatıra olarak sergilenmesi hedefleniyor.

Göklerde yükselişini özellikle son 20 yılda katlayarak artıran THY, filosunda yer alan uçak sayısını 418’e, uçtuğu uluslararası destinasyon sayısını 344’e ve her geçen gün artan iştirakleriyle çalışan sayısını 82 bine çıkardı.

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