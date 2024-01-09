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Ekonomi THY'den yeni bir ucuz bilet kampanyası
Ekonomi

THY'den yeni bir ucuz bilet kampanyası

Yeniakit Publisher
2024-01-09 10:13:00 -
THY'den yeni bir ucuz bilet kampanyası

Türk Hava Yolları bugün ve yarın alınan biletlerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uçuşları 449 lira + vergilerle satışa sundu.

Türk Hava Yolları ucuz uçak bileti satışı yapmaya devam ediyor. THY, 8-9 Ocak 2024 tarihinde alınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ercan Havalimanı varışlı biletleri 449 liradan satışa sundu. Satışa sunulan biletlerle 12 Şubat 2024-4 Nisan 2024 tarihlerinde uçuş gerçekleştirilecek.

Biletler vergi hariç satışa sunuldu.

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Yorumlar

havva BULUT

hemen binin gidin akit ailesi olarak ha ha ha

havva BULUT

cengiz gümüş haberine..
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