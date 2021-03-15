THY’den Türkiye’ye giriş formu uyarısı

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda resmi makamlarca önemli bir karar daha alındığına işaret edildi.

Kritik ikaz

Paylaşımda “Yeni karar uyarınca bugünden itibaren Türkiye varışlı uçuşu bulunan yolcularımızın seyahatlerinden önceki son 72 saat içerisinde http://register.health. gov.tr adresindeki giriş formunu doldurmaları gerekmektedir” ifadesine yer verildi.

Anlamlı kutlama

Bu arada THY, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle videolu mesaj yayınladı. THY’nin sosyal medya hesabından “İyi ki varsınız” sloganıyla yayınlanan paylaşımda, şirketin çeşitli birimlerinde görev yapan çalışanların ifadeleri yer alıyor. Mesajda “Gece gündüz demeden, büyük bir özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutluyoruz. İyi ki varsınız” ifadelerine yer verildi.