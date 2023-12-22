THY'den son dakika duyurusu
Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı-varışlı toplamı 41 seferini iptal etti.
Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı-varışlı toplamı 41 sefer, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
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