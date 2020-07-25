  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

THY’den sağlık çalışanlarına bir jest daha

Türk Hava Yolları (THY), pandemiyle mücadelede aktif rol oynayan sağlık çalışanlarına yönelik yüzde 40 indirim kampanyasını uzatma kararı aldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 10:20:00 -
THY’den sağlık çalışanlarına bir jest daha

Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter paylaşımında kampanyalarının dünyanın dört bir yanında teveccühle karşılandığını dile getirerek, “Bu nedenle indirime son katılım ve biletleme tarihlerini bir ay daha uzatıyoruz, kahraman sağlıkçılara bir kez daha teşekkürler” ifadesini kullandı.

8 Haziran tarihi itibariyle sağlık çalışanları için uçuşlarda yüzde 40 indirim uygulayan THY’nin başlattığı kampanyaya 155 bin sağlık çalışanın kaydolduğu belirtildi. Bu kayıtların yüzde 69’unun Türkiye’den yüzde 31’inin ise yurt dışından olduğuna dikkat çekildi. Kampanyaya yurt dışından ilgi gösteren ülkeler arasında Birleşik Krallık, ABD, Almanya ve Fransa yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı