THY’den sağlık çalışanlarına bir jest daha

Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter paylaşımında kampanyalarının dünyanın dört bir yanında teveccühle karşılandığını dile getirerek, “Bu nedenle indirime son katılım ve biletleme tarihlerini bir ay daha uzatıyoruz, kahraman sağlıkçılara bir kez daha teşekkürler” ifadesini kullandı.

8 Haziran tarihi itibariyle sağlık çalışanları için uçuşlarda yüzde 40 indirim uygulayan THY’nin başlattığı kampanyaya 155 bin sağlık çalışanın kaydolduğu belirtildi. Bu kayıtların yüzde 69’unun Türkiye’den yüzde 31’inin ise yurt dışından olduğuna dikkat çekildi. Kampanyaya yurt dışından ilgi gösteren ülkeler arasında Birleşik Krallık, ABD, Almanya ve Fransa yer alıyor.