THY'den rahatlatan açıklama geldi

Türk Hava Yolları (THY), 20-23 Haziran tarihleri arasında İstanbul kalkışlı ve varışlı seferlerinde şu an herhangi bir iptal olmadığını açıkladı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından taptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İptal haberleri doğru değildir"

"20-23 Haziran tarihleri arasında İstanbul kalkışlı ve varışlı 4939 seferimizde şu an herhangi bir iptal olmaksızın, 740 bin yolcumuzu misafir edeceğiz. Yer alan iptal haberleri doğru değildir. Bazı uçuşların birleştirilmesi söz konusu olmuştur, hiçbir misafirimizin mağduriyet yaşamaması için tüm önlemler alınmaktadır. Yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi operasyonlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz."