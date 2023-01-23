THY'den flaş adım! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Türk Hava Yolları'nın kendi kredi kartını çıkarmak için çalışmalar yaptığını, sadece yurt içinde değil, yurt dışı pazarlarında da kendi kredi kartlarıyla ilerleyeceği kurgular üzerinde çalıştığını belirten Habertürk yazarı Güntay Şimşek, "THY çok farklı hizmetlerin, işlerin de pekâlâ kapısını aralayabilir. Böylece yan gelirleri çok daha yüksek rakamlara çıkabilir, Türkiye ekonomisine katkısı da tahminlerin ötesine taşınabilir" dedi. Şimşek, şunları kaydetti:

"Türk Hava Yollarının (THY) kendi kredi kartını çıkarmak için çalışmalar yaptığını, sadece yurt içinde değil, yurt dışı pazarlarında da kendi kredi kartlarıyla ilerleyeceği kurgular üzerinde çalıştığını öğrendim.

Geçen hafta “THY-Troy iş birliği neden yok?” başlıkla yazım için bilgilendirme notu gönderen Miles&Smiles Banka İş Birlikleri Şefi Ünsal Burak Şalvarcı’dan yukarıdaki bilgilere vakıf oldum. Gelen notun detayları şöyle;

“Mevcutta yurt içinde Garanti Bankası BBVA, Kuveyt Türk ve QNB Finansbank ile banka anlaşmalarımız devam etmektedir. 2023 yılı Nisan ayı itibariyle Garanti Bankası ile 2018-2023 sözleşme dönemimiz bitecektir, ancak 2023 – 2028 yeni sözleşme dönemi için görüşmelerimiz devam etmektedir.

Kendi kredi kartımızı çıkarmamız noktasında da çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Sadece yurt içinde değil yurt dışı pazarlarında da kendi kredi kartlarımız ile ilerleyeceğimiz kurgular üzerine de çalışmaktayız. Bu konularda da gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşacağız.”

Benim ilave notlarım da şöyle…

Türk Hava Yolları (THY) iş ilişkisinde bulunduğu sektörler ve iştirakleriyle birlikte çok büyük bir para hareketine, finansman güce yön veriyor. Türkiye’nin en büyük hizmet ihracatçısı. İhracat yapan şirketlerin de lideri, hatta ikinci ve üçüncü sıradakilerin toplamı bile THY’nin ihracat rakamına erişmiyor. Bu kadar büyük finansal güçle THY çok farklı hizmetlerin, işlerin de pekâlâ kapısını aralayabilir. Böylece yan gelirleri çok daha yüksek rakamlara çıkabilir, Türkiye ekonomisine katkısı da tahminlerin ötesine taşınabilir.

THY’nin potansiyeli çerçevesinde bir fikir ortaya koymak, yıllardır ihmal edilen bir hususa dikkat çekmek üzere geçen hafta “THY-Troy iş birliği neden yok?” başlığı altında Miles&Smiles - banka iş birlikleri ile yerli ve milli ödeme sistemi Troy’u gündeme getirdim. Ama Troy mevzusu daha farklı ve ihmal edilmiş, muhatabı olmayan, değeri anlaşılmayan bir husus.

Öte yandan THY’nin Miles&Smiles programı çerçevesinde iş birliği yaptığı bankalar (Kuveyt Türk, QNB Finansbank) düşük profilli. THY ölçeğinde değil, İş Bankası, Yapı Kredi, Halk Bank veya Vakıfbank nedense meydanda olmadılar. Uzun yıllar Garanti Bankası ile olan sözleşmeler de yabancı örneklere göre zayıftı ve THY’nin ne kadar lehine olduğunu bilemiyorum. Ayrıca farklı bankalarla yapılan kısa vadeli sözleşmelerin etkisine bakılması, değerlendirilmesi lazım. Kazanılan millerin sürekli zik zak çizmesi, çağrı merkezindekilerin miller konusunda yetersizlikleri, harcama yaparken ortaya çıkan bazı sorunların da giderilmesi gerekir.

Günümüzde havayollarının sadakat kartları ile sahibi oldukları ticari ve stratejik değeri olan yolcu bilgileri (data) önemli. Muhafaza edilmesi ve iyi değerlendirilmesi gerekir. Öte yandan bu büyüklüğe ve bu güce erişmiş bir THY’nin kendine ait kredi kartının da olması şart.

Mesela Delta Airlines’ın American Express ile yaptığı iş birliği gibi THY’nin yerli ve milli ödeme sistemi Troy ile de başkalarıyla da bir kredi kartı olabilir. Hatta Troy yetkilileri ve ona hükmedenler, yabancı ödeme sistemlerinin etkisinden kurtulabilirlerse, yerli ve milli ödeme sistemi ülke genelinde yaygın ve etkin hale getirilebilir. THY de bu konuda çok iyi lokomotif olur.

Bakalım bu konuda ilgili çevreler ne kadar uyanacak! Vizyoner davranıp, harekete geçecekler…"