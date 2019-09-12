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THY’den dört güzel haber

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı şirketi Türk Hava Yolları (THY), yolculukları daha kolay ve zevkli hale getirecek uygulama ve anlaşmalara imza atmaya devam ediyor.

12 Eylül 2019 Perşembe 11:30
THY’den dört güzel haber

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı şirketi Türk Hava Yolları (THY), yolculukları daha kolay ve zevkli hale getirecek uygulama ve anlaşmalara imza atmaya devam ediyor. Türkiye-Japonya arasında düzenlenen imza töreni ile THY’nin mevcut Tokyo Narita seferlerine ilave olarak Tokyo Haneda’ya da sefer gerçekleştirilebilmesinin önü açıldı.

Tokyo’ya 11 frekans

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Japonya Sivil Havacılık Otoritesi arasında yürütülen Türkiye-Japonya Sivil Havacılık Müzakereleri kapsamında Türk Sivil Havacılık Akademisi’nde imza töreni düzenlendi. Buna göre, THY’nin mevcut Tokyo Narita seferlerine ilave olarak Tokyo Haneda’ya da sefer gerçekleştirilebilmesinin önü açıldı. THY tarafından söz konusu seferlere haftada 7 frekans olmak üzere 2020 Yaz Tarife Dönemi itibarıyla başlanacak. Böylece Tokyo’ya düzenlenen toplam sefer sayısı 11 frekansa ulaşacak.

‘Planet’ yolcuların hizmetinde

Bu arada THY, uçak içi eğlence platformu “Planet” ile eşleştirilebilen “Companion Entertainment” uygulamasını misafirlerinin kullanımına sundu. “Planet”, bu uygulama ile seyahat öncesi ve sonrasında etkileşim kurulabilen, yolcu memnuniyetini artıran bir platforma dönüşüyor.

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, THY’nin ülkede üniversite eğitimi alan öğrencilerin bilet fiyatlarında yüzde 15 indirim kararı aldığını duyurdu. İndirimden yararlanmak isteyen öğrenciler biletlerini, www.thy.com adresi veya satış acenteleri üzerinden temin edebilecek.

Vietnam’a doğrudan iki sefer

THY, bağlantılı seferler gerçekleştirdiği Vietnam’ın başkenti Hanoi ile Ho Chi Minh’e direkt uçmaya başladı. Seferler İstanbul (IST)-Ho Chi Minh (SGN)-İstanbul (IST) ve İstanbul (IST)-Hanoi (HAN)-İstanbul (IST) parkurlarında icra edilecek. Ho Chi Minh’e haftalık yedi, Hanoi’ye ise altı frekans (pazar günü hariç) uçuş gerçekleştirilecek. Başkent Hanoi’ye uçuşlar 2020’nin Nisan ayı itibarıyla yedi frekansa çıkarılacak.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:30
  1. İstanbul
  2. Türk Hava Yolları (THY)
  3. Tokyo
  4. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)
  5. Japonya Sivil Havacılık Otoritesi
  6. Türkiye-Japonya Sivil Havacılık Müzakereleri
  7. Türk Sivil Havacılık Akademisi
  8. THY
  9. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay
  10. www.thy.com

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