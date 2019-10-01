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THY’den Doğu Avrupa ve Balkanlar’da indirim fırsatı

THY, Doğu Avrupa ve Balkanlar’da birçok nokta için indirim kampanyası başlattı.

01 Ekim 2019 Salı 10:54
THY’den Doğu Avrupa ve Balkanlar’da indirim fırsatı

Türk Hava Yollarından (THY), Doğu Avrupa ve Balkanlar’a seyahat edecek olan yolcuları için indirim kampanyası başlattı. THY, Doğu Avrupa ve Balkanlar’da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vize veya pasaport gerektirmeyen şehirler dahil birçok noktaya uygun fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 30 Eylül-14 Ekim’de satın alacakları biletler ile 21 Ekim 2019-31 Mart 2020’de her şey dahil 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçma ayrıcalığı elde edecek.

THY ile seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Balkanlar’da Belgrad, Kişinev, Podgorica, Priştine, Saraybosna, Üsküp; Kafkaslar’da Bakü, Gence ve Nahçıvan şehirlerine vizesiz, Ukrayna’ya ve Kafkasların Batum ve Tiflis şehirlerine ise pasaporta gerek duymadan sadece kimlik kartı ile giriş yapabiliyor.

Her şey dahil 119 dolardan başlayan uçuş biletleri THY’nin resmi sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebiliyor.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 10:54
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  9. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vize veya pasaport gerektirmeyen şehirler
  10. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
  11. Belgrad
  12. Kişinev
  13. Podgorica
  14. Priştine
  15. Saraybosna
  16. Üsküp
  17. Bakü
  18. Gence
  19. Kafkaslar
  20. Nahçıvan

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