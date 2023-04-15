THY'den dev hamle! Ha bu da birilerine kapak olsun

Posta gazetesi yazarı Bilal Emin Turan, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'ın “2033’te uçak sayımız 435’ten 813’e, yolcu sayımız 85 milyondan 171 milyona, dış hat uçuş noktamız 295’ten 345’e, gelirimiz 18.4 milyar dolardan 52 milyar dolara, çalışan sayımız 75 binden 150 bine ulaşacak. Ekonomiye 144 milyar dolar katkı sağlayacağız” sözlerini köşesine taşıdı.

Turan, şunları kaydetti:

"THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY’nin 10 yıl içinde yaşayacağı dönüşümü şöyle özetledi: “2033’te uçak sayımız 435’ten 813’e, yolcu sayımız 85 milyondan 171 milyona, dış hat uçuş noktamız 295’ten 345’e, gelirimiz 18.4 milyar dolardan 52 milyar dolara, çalışan sayımız 75 binden 150 bine ulaşacak. Ekonomiye 144 milyar dolar katkı sağlayacağız.”

SEKTÖR NE KRİZLER GÖRDÜ

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Pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı, kar fırtınaları... Dünya havacılık sektörü son yılların en büyük krizleriyle yüzleşti. Yaşanan bunca olumsuz tabloya rağmen milli bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), rakiplerinden ayrışarak adeta krizi fırsata çevirdi ve parlayan bir yıldız haline geldi. Bu dönemde kargoda da önemli pazar payı kazanan şirket, devam eden belirsizliklere rağmen 2022’de sektörün altın çağı olarak kabul edilen 2019’a göre her alanda büyüme kaydetti.

NET DÖVİZ GİRİŞİ SAĞLIYOR

Toplam gelirleri geçen yıl 18.4 milyar dolara çıkan THY, ülkemize net 6 milyar dolar kazandırdı. Şirketin çalışan sayısı iştirakleriyle 75 bine çıkarak rekor kırdı. Koltuk kapasitesinde 2019’da dünyada üçüncü olan şirket, 2022’de ilk sıraya yerleşti. Küresel havayolu firmaları pandemi öncesi yolcu kapasitesinin ancak yüzde 65’ine ulaşırken, THY 2019’un yüzde 10 üzerine çıktı. Turkish Cargo’nun dünyadaki pazar payı yüzde 5.2’ye (bu oranla dünyada 5’inci) yükseldi. Geçen yıl 70 milyon, bu yıl ise 85 milyon yolcu taşıyacak şirketin hedefleri artık daha büyük.

‘BUTİK’TEN ZİRVEYE ÇIKTI

Önceki gün görüştüğümüz THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şirketin gelecek 10 yıla ilişkin projeksiyonlarını paylaştı. Bolat, “Biz 2003 yılında 65 uçak, 10 milyon yolcu, 106 noktaya uçuş ve 1.8 milyar dolar gelirle dünyada 39’uncu sırada olan bir havayoluyduk. Bize eskiden ‘Butik Havayolu’ derlerdi. O günlerden bugün dünyanın zirvesine çıktık. 2033’te 171 milyon yolcu, 813 uçak, 52.2 milyar dolar gelir ve 345 dış hat noktasına ulaşarak hem zirvedeki yerimizi koruyacağız hem daha ileri gideceğiz” dedi.

1 MİLYARINCI YOLCU BU AY GELİYOR

Ahmet Bolat’ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

2023-2033 arsında ekonomiye toplam katkımız 1.1 trilyon dolar olacak.

Büyüme planımızda satın alma yok. Indigo ile yaptığımız gibi iş modelleri geliştirip daha çok yolcu taşıyıp daha çok noktaya ulaşacağız.

Nisan ayında 1 milyarıncı yolcuyu taşımış olacağız. 2033 hedefi 2 milyarıncı yolcuya ulaşmak.

10 yılda eğitime ciromuzun yüzde 1’ini ayıracağız. Bugünün rakamıyla 180 milyon dolar.

Uçaklarımızın hepsinde internet olacak. Mesajlaşmayı parasız yaptık.

Dünyadaki en iyi 3 dijital havayolundan biri olmayı hedefliyoruz.

10 yılda 9 bin yeni pilota ihtiyacımız olacak.

Dünyada pilot açığı var. Yeni pilot yetiştirmek için eğitimleri artırıyoruz.

TAI’ya 10 adet pilot eğitim uçağı siparişi verdik.

Dünyada şu anda uçak ve uçak motoru sıkıntısı var. Havacılıkta en büyük risk bu.

15 BİN LİRA BAYRAM İKRAMİYESİ

Ahmet Bolat, pozisyon ya da makam gözetmeksizin bu yıl 75 bin personelin tümüne net 15 bin lira bayram ikramiyesi verileceğini açıkladı.

ANADOLUJET’TE REKABET ODAKLI STRATEJİ

Anadolujet’i 2024’te ayrı bir havayolu olarak Sabiha Gökçen’de konumlandıracaklarını belirten Ahmet Bolat, şunları söyledi: “Ayrı bir yolcu rezervasyon uygulaması için yerli bir firmayla (Hitit) anlaştık. Marka konumlandırma çalışmalarımız bitmek üzere. Bitince hem logomuzu ve yeni ismini ilan edeceğiz. Markayı, daha düşük maliyetle rekabet gücünü artıracak şekilde konumlandıracağız. 2033’te 200 uçaklı (şu anda 64) bir havayoluna dönüştürmeyi planlıyoruz. Türkiye’de low cost pazar açığını Anadolujet dolduracak.”

DÜNYANIN 59’UNCU BÜYÜK EKONOMİSİ OLACAK

Geçmiş 20 yılda yıllık yüzde 12 ile dünya ortalamasının yaklaşık 3 katı büyüme gerçekleştirdiklerini belirten Ahmet Bolat, şu bilgileri paylaştı: “Son 20 yılda uçak sayımız 7 kat, yolcu sayımız 8.5 kat, dış hat uçuş noktamız 4.5 kat arttı. Şu anda dünyada en fazla dış hat uçuşu olan havayoluyuz. Kargomuz 13 kat arttı, gelirimiz ve ekonomiye katkımız 11 kat arttı. 2022’de Türkiye ekonomisine katkımız 51 milyar dolardı. Bu yıl 56 milyar doları bulacak. 2033’te ekonomiye katkımız 144 milyar dolara çıkacak. Böylece dünyanın 59’uncu büyük ekonomisi olacağız. Yani Fas’ın ekonomik büyüklüğüne ulaşacağız.”

ÜZERİNDE GÜNEŞ BATMAYAN HAVAYOLU!

Yakın zamanda Avusturalya uçuşlarına başlayacaklarını söyleyen Bolat, “Artık 5 kıtaya uçan yani uyumayan, üzerinde güneş batmayan bir havayolu olacağız” diye konuştu. Avrupa pazarına da değinen Bolat, “2003’te Avrupa’da 11’inci sıradaydık. Hedefimiz 149 uçaklı Iberia Havayolları’na ulaşmaktı. 20 yılda pazar lideri olduk. Air France, Lufthansa gibi rakiplerimizi geride bıraktık. Low cost’ta Ryanair’le aramızda çok az fark kaldı. Iberia şu anda 5’inci sırada” diye konuştu.

GLOBALDE YÜZDE 3.8 PAZAR PAYI HEDEFİ

Havacılık sektörünün krizlerden hep çıktığını, gelecek 10 yılda da talebin ve yolcu sayısının artmaya devam edeceğini belirten Ahmet Bolat, şunları aktardı: “THY olarak biz şu anda pazarın yüzde 2.6’sını alıyoruz. 10 yıl sonra pazar payımızı yüzde 3.8’e çıkarmayı hedefliyoruz. Kargoda hedefimiz dünyadaki ilk 3 havayolundan biri olmak. 2033’te kargodan 9.6 milyar dolarlık gelir bekliyoruz.” "