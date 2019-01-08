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THY'den bomba hamle: Bu logoyu gördüğünüz uçaklarda...

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Eğlenceli bir yolculuk için siz istediniz biz yaptık. Bu logoyu gördüğünüz uçaklarımızda İÇ ve DIŞ hatlarda artık Kablosuz Eğlence Sistemi emrinize amade." ifadelerini kullandı.

08 Ocak 2019 Salı 20:44
THY'den bomba hamle: Bu logoyu gördüğünüz uçaklarda...

Türk Hava Yolları'nın iç ve dış hat yapan uçaklarında internete bağlanılabilecek.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Eğlenceli bir yolculuk için siz istediniz biz yaptık. Bu logoyu gördüğünüz  uçaklarımızda İÇ ve DIŞ hatlarda artık Kablosuz Eğlence Sistemi emrinize amade."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 20:44
  1. THY
  2. logo
  3. bilal ekşi
  4. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi
  5. Türk Hava Yolları
  6. Kablosuz Eğlence Sistemi

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