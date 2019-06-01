THY’den bir bayram müjdesi daha geldi THY, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle artan yolcu talebini 125 ek sefer ile karşılayacak.

Bayram öncesi indirimli bilet uygulamasında bulunan Türk Hava Yolları (THY), Ramazan Bayramı tatili nedeniyle artan yolcu talebini 125 ek sefer ile karşılayacak. Türkiye’de 50, yurt dışında ise 260 noktaya uçan THY, 31 Mayıs Cuma günü akşamı başlayacak ve 9 gün sürecek tatil nedeniyle birçok destinasyona ek uçuş düzenleyecek. Ek seferlerin 122’si AnadoluJet, 3’ü Türk Hava Yolları için planlandı. Gerek Türkiye’nin turistik bölgelerine artan dış talep gerekse 9 günlük tatili sahil kesimlerinde geçirmek isteyen vatandaşların talebi nedeniyle ek seferlerin rotalarında turistik bölgeler dikkat çekiyor.

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