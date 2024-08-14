THY'den bilet dileniyorlardı! Dünyanın en zengin voleybolcuları listesinde 2 Türk bulunuyor

Geçtiğimiz yıl Milletler Ligi (VNL) ve Avrupa Şampiyonasını kazanarak tarihi başarılara imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris'te yapılan Olimpiyat Oyunları'nda dördüncü olarak tarihi bir başarıya imza attı.

Son yıllarda hem kulüpler hem de milli takım düzeyinde yaşanan başarılar ile milyonlarca insanın ilgiyle takip ettiği bir spor haline gelen voleybol, aynı zamanda dünyada da gün geçtikçe daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor. Bu durum başarılı sporcuların yeni reklam anlaşmalarına ve daha yüksek transfer bedellerine imza atmasını sağlarken, voleybolcuların kazandığı ücretler dudak uçuklatmaya başladı.

KADIN VOLEYBOLCULAR ERKEKLERDEN DAHA ÇOK KAZANIYOR

Dünyada kadın voleybolunun erkeklere göre daha popüler olması nedeniyle kadın oyuncular, erkeklerden çok daha yüksek maaşlar almakta. Bu konuya dikkat çeken Rich Verse, geçen haftalarda dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesini yayımladı. Listede yer alan isimler dikkat çekerken, Filenin Sultanları’ndan da iki isim en zenginler listesine girme başarısı gösterdi.

Rich Verse’ün hazırladığı en zengin kadın voleybolcular listesinde yer alan ilk 20 oyuncu, ülkeleri ve toplam servetleri ise şu şekilde:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İŞTE EN ÇOK KAZANANLAR

1) SHEILLA CASTRO (Brezilya) 12 milyon dolar

2) JAQUELINE CARVALHO (Brezilya) 9,1 milyon dolar

3) GABRIELA GUIMARAES (Brezilya) 8,8 milyon dolar

4) THAISA DAHER (Brezilya) 7,7 milyon dolar

5) PAOLA EGONU (İtalya) 7,3 milyon dolar

6) YULIYA GERASYMOVA (Ukrayna) 7 milyon dolar

7) FABI CLAUDINO (Brezilya) 6,9 milyon dolar

8) KIM YEON KOUNG (Güney Kore) 6,7 milyon dolar

9) BRENDA CASTILLO (Dominik Cumhuriyeti) 6 milyon dolar

10) SAMANTHA BRICIO (Meksika) 4,7 milyon dolar

11) SABINA ALTYNBEKOVA (Kazakistan) 4,7 milyon dolar

12) NATALIYA GONCHAROVA (Rusya) 4,4 milyon dolar

13) EBRAR KARAKURT 4,2 milyon dolar

14) ZEHRA GÜNEŞ 4 milyon dolar

15) JORDAN LARSON (Amerika) 3,7 milyon dolar