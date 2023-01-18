THY’den anlamlı adım

Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uçaklara binişte düzenlemeye gittiklerini duyurdu. Ekşi, gaziler ile şehit ve gazi yakınlarına öncelik vereceklerini bildirdi. Ekşi, “Uçaklarımıza binişte bildiğiniz gibi sıra numarasına göre sizleri almaya çalışıyoruz. Sıralamada küçük ama bizce çok anlamlı bir değişiklik yaptık. Artık ilk sırayı, öncelikli olarak şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımıza vereceğiz. Sizlere minnettarız” ifadelerini kullandı.