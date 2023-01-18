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Ekonomi THY’den anlamlı adım
Ekonomi

THY’den anlamlı adım

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçaklara binişte ilk sıranın gaziler ile şehit ve gazi yakınlarında olacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 11:00:00 -
THY’den anlamlı adım

Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uçaklara binişte düzenlemeye gittiklerini duyurdu. Ekşi, gaziler ile şehit ve gazi yakınlarına öncelik vereceklerini bildirdi. Ekşi, “Uçaklarımıza binişte bildiğiniz gibi sıra numarasına göre sizleri almaya çalışıyoruz. Sıralamada küçük ama bizce çok anlamlı bir değişiklik yaptık. Artık ilk sırayı, öncelikli olarak şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımıza vereceğiz. Sizlere minnettarız” ifadelerini kullandı.

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