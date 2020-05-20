THY’den 19 Mayıs özel uçuşu
Türk Hava Yolları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ardından dün de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’na özel uçuş yaptı.
Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101’inci yıl dönümünde İstanbul’dan hareket eden TK1919 sefer sayılı uçak, hatıra bileti alan 9 milyonu aşkın sanal yolcusuyla Samsun’a indi. Tarihi yolculuğa evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler için “www.tarihiyolculuk.com” adresi üzerinden oluşturan ve 9 milyonu aşkın kişinin kayıt yaptırdığı hatıra biletleri yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, hatıra biletlerini sosyal medyada “#TarihiYolculuk ve #TK1919” etiketleriyle paylaştı. Özel sefer, Twitter’da en çok konuşulan konular arasına girdi.