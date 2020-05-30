THY yurt dışı ve yurt içi ilk uçuşlar nereye yapılacak?

Yasakların kaldırılmasıyla birlikte ilk olarak iç hat uçuşları başlıyor. İlk uçuş İstanbul’dan Ankara’ya yapılacak.

Coronavirüs nedeniyle uçuşlarını askıya alan Türk Hava Yolları (THY) seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ilk uçuşunu 1 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da İstanbul'dan Ankara'ya yapacak.

Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor?

Yurt dışı uçuş seferleriyle de ilgili açıklama yapan Aycı, THY seferlerinin dış hatta 10 Haziran'a kadar uzatıldığını bildirdi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Sefer sayılarında doğal olarak bir miktar azalma meydana gelecek. Kademeli olarak uçuşları açacağız. Örneğin her şey iyi gittiği takdirde uçuşlara başladığımızı düşünelim belli hatlarda uçuşlara başlayacağız. Örneğin; İstanbul-Ankara, İstanbul-İzmir, İstanbul-Trabzon, İstanbul Antalya gibi büyükşehirlerimize uçuşlarımızı açacağız.

Buna uygun bir plan yaptık. Türkiye'de yaklaşık 12 ila 14 destinasyonda açılışla birlikte o hafta uçmaya başlayabilmeyi uygun görüyoruz.'

Koronavirüs nedeniyle uçuşlarını bir süre askıya alan ve 5 Haziran itibariyle iç hat uçuşlarına başlamayı planlayan THY, uçuşta da yeni bir döneme giriyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak yolcuların uçuş esnasında dikkat etmesi gereken konuları açıkladı.

Ekşi, "Şimdi uçuşa hazırlanma zamanı. Sağlıklı uçuş için el bagajı yok, küçük el çantası var. Koridorlarda kuyruk ve temas yok. Anons ile sıra numarasına göre, biniş için arka sıradan öne doğru, iniş için önden arkaya doğru sırasını bekleyerek anons ile. Maskeni tak. Her dört saatte bir değiştirecek kadar yanında yedek masken olsun. Sosyal mesafeni koru, mümkün ve makul olan her yerde buna dikkat et. Hijyene dikkat, el yıkamak ve mümkün olduğunca online işlemler ile seyahat" diye paylaşımlarda bulundu.