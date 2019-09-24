THY, yeni uçağına “Sivrihisar” adını verdi THY, Kurtuluş Savaşı'nda orduya hediye edilen ‘Sivrihisar Teyyaresi’ vefasını ödemek amacıyla, filosuna kattığı Airbus A321 Neo tipi uçağa "Sivrihisar" adını verdi.

Türk Hava Yolları’nın (THY) filosuna katılan yeni Airbus A321 Neo tipi uçak TC-LSHkuyruk tescili ile Sivrihisarlıların anısını gökyüzünde yaşatacak. Twitter’dan yapılan paylaşımda, “Sene 1921, ‘Sivrihisar Teyyaresi’ kurtuluş savaşı mücadelesine destek olmak amacıyla Sivrihisar halkı tarafından orduya hediye edildi. Sene 2019 Sivrihisar uçağı Türk Hava Yolları filosunda şanlı bayrağımızı taşımaya devam edecek” ifadeleri kullanıldı.

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