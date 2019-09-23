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THY ve AnadoluJet yurt içi uçuş paketlerini yeniledi

THY ve AnadoluJet, yurt içi uçuşlarında sundukları uçuş paketlerini yeniledi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 11:53
THY ve AnadoluJet yurt içi uçuş paketlerini yeniledi

Türk Hava Yolları (THY) ve AnadoluJet, yurt içi uçuşlarında sundukları uçuş paketlerini yeniledi. Türkiye’de, 50 şehirdeki 52 havalimanına seyahat eden misafirlerine konforlu bir uçuş deneyimi sunan THY, ürün ve hizmetlerini yolcularının memnuniyetini artıracak projelerle geliştirmeye devam ediyor. Bayrak taşıyıcı havayolu, iç hat uçuşlarında misafirlerinin tercihine sunduğu uçuş paketlerinde dün itibarıyla değişikliğe gitti.

Ücretsiz ikrama devam

Ekonomi sınıfı için üç, business sınıfı için ise bir olmak üzere dört farklı bilet tipinde hazırlanan yeni uçuş paketleri, yolculara diledikleri ürün ve hizmetleri tercih etme fırsatı sunuyor. Misafirperverliği ve uçak içi ikramları dünya çapında takdir toplayan THY, tüm bilet tiplerinde ücretsiz ikram sunmaya ise devam edecek.

Daha önce ekonomi kabini için “Ekonomi Promosyon” ve “Ekonomi Esnek” olarak iki farklı tipte sunulan uçuş paketleri yeni dönemde “EcoFly”, “ExtraFly” ve “PrimeFly” seçeneklerinden oluşuyor.

Business sınıfında ise tüm ayrıcalıklar tek pakette yolculara sunulmaya devam edecek.

EcoFly seçeneğinde 15 kilogram bagaj, 1 parça 8 kilogram kabin bagajı, ücretli bilet değişikliği ve kesintili iade hakkı tanınıyor.

Seçenekler arttı

Uçmayan kalmasın sloganıyla Anadolu’yu bir uçtan bir uca bağlayan ve AnadoluJet de yurt içi uçuşlarında sunduğu uçuş paketlerinde  yeni bir uygulama başlattı.

AnadoluJet, tüm yurt içi seyahatlerde geçerli olacak 3 yeni uçuş paketi ile yolcularına en uygun olanı seçme imkanı sunmaya başladı. Daha önce, promosyon ve esnek sınıf olmak üzere iki farklı opsiyonla yolculara sunulan uçuş paketleri yeni dönemde “Standart”, “EkstraJet” ve “KonforJet” seçeneklerinden oluşuyor.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 11:53
  1. Türk Hava Yolları (THY)
  2. AnadoluJet
  3. uçuş paketleri
  4. Ekonomi sınıfı
  5. THY
  6. Ekonomi Promosyon
  7. Ekonomi Esnek

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