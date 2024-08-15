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Gündem THY üst üste 9. kez Avrupa'nın en iyisi seçildi
Gündem

THY üst üste 9. kez Avrupa'nın en iyisi seçildi

Yeniakit Publisher
2024-08-15 23:49:00 -

Türk Hava Yolları (THY) üst üste 9. kez “Avrupa’nın En İyi Hava Yolu” seçildi. THY, X hesabı üzerinden, "91 yıldır kanatlarımızı gökyüzünde açmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diyerek yaptığı videolu paylaşımda bunun için teşekkür etti.

Türk Hava Yolları (THY) üst üste 9. kez "Avrupa'nın En İyi Hava Yolu" seçildi. THY, X hesabı üzerinden, "91 yıldır kanatlarımızı gökyüzünde açmanın mutluluğunu yaşıyoruz!

Bizi üst üste 9. kez "Avrupa'nın En İyi Hava Yolu" seçtiğiniz için teşekkür ediyor, sizi 1933'ten bugüne kadar uzanan yolculuğumuza davet ediyoruz" diyerek duyurdu.

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