THY uçağı sis nedeniyle Şırnak’a inemedi

Şırnak’ta etkili olan yoğun sis nedeniyle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na inemeyen THY uçağı, Batman Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kaldı.

Şırnak’ta etkili olan yoğun sis, akşam saatlerinde de devam ederken, düşen görüş mesafesi bölgeye yapılan uçak seferlerinin de aksamasına neden oldu.

İstanbul’dan havalanan THY’ye ait uçak görüş mesafesinin 500 metreye kadar indiği Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na inemedi. Yoğun sis nedeniyle bir müddet havada turlayan uçak daha sonra zorunlu olarak iki saat uzaklıktaki Batman Havalimanı’na iniş yaptı.

İstanbul’dan gelecek uçakla İstanbul başta olmak üzere diğer şehirlere gidecek olan yolcular ise THY tarafından Cizre’deki otellerde misafir edildi.

Sis nedeniyle Cizre’de kalan yolcuların yarın planlanan başka bir uçakla gönderileceği belirtildi.