THY Teknik AŞ Emirates’le 17 uçaklık bakım anlaşması imzaladı

Uçak bakım-onarım servisi sunan THY Teknik AŞ, önemli bir hamle daha yaptı. Şirket, uçak bakım anlaşmalarına yenisini ekledi. THY Teknik AŞ, dev Boeing 777 filosuyla dikkat çeken Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Hava Yolları’yla bir anlaşma daha yaptı.

Kollar sıvanıyor

Bu anlaşma, taraflarca nisanda imzalanan 5 uçaklık bakım sözleşmesinin devamı olarak uygulamaya girecek. Anlaşma ya göre THY Teknik AŞ, Emirates Hava Yolları’nın filosunda bulunan 17 Boeing 777 tipi uçağa üs bakım hizmeti verecek. İlk uçağın bakımına temmuz ayında başlanması planlanıyor.

Heyecan hakim

THY Teknik AŞ Genel Müdürü Mikail Akbulut, Emirates Hava Yolları’yla iş birliklerini güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti. Akbulut, “Nisan ayında imzaladığımız uçak bakım sözleşmesinin başarısını temel alan yeni anlaşma yalnızca Emirates Hava Yolları’nın hizmetlerimize olan güvenini yansıtmakla kalmıyor aynı zamanda taraflarca ortaya koyulan mükemmellik taahhüdünü de vurguluyor. Havacılık sektöründe yetkin bir bakım-onarım hizmeti sağlayıcısı olarak kaliteli ve güvenilir faaliyetlerimizle Emirates Hava Yolları’nın Boeing 777 filosu için iş birliğimize devam etmekten heyecan duyuyoruz” ifadelerini kullandı.