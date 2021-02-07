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Ekonomi THY şubat ayı uçuş planını duyurdu
Ekonomi

THY şubat ayı uçuş planını duyurdu

Türk Hava Yolları (THY), şubat ayı uçuş planını güncelledi. Uçuş planına göre yolcuların 219 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırıldığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 11:54:00 -
THY şubat ayı uçuş planını duyurdu

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçuş planına göre yolcuların 219 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gökyüzünden uzak geçen günlerin ardından şimdi yeniden buluşma vakti. Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020-31 Mart 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın. Uçuş takvimi 28 Şubat'a kadar uygulanacak uçuşlarımızı göstermektedir. Yeni seyahatleriniz için uçuş planımız güncellendikçe bu sayfadan sizlerle paylaşacağız."

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