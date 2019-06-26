THY seferlerine 737 MAX engeli THY, Boeing 737 MAX tipi uçakları yaz tarifesinde operasyonlarda değerlendirmeyeceklerini açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY), uçuşlarını askıya aldığı 24 adet Boeing 737 MAX tipi uçakları yaz tarifesinde operasyonlarda değerlendirmeyeceklerini duyurdu. THY’den yapılan açıklamada, “Büyüme stratejimiz dâhilinde filomuzda olan 24 adet Boeing 737 MAX tipi uçaklarımızı, sivil havacılık otoritelerinden gerekli uçuş onaylarının iletileceği tarihe kadar operasyonlarımızda değerlendiremeyeceğiz. Bu durum nedeniyle planlanan bazı uçuşlarımızda iptaller yaşanacaktır. Siz değerli misafirlerimizin anlayışına ve kamuoyunun bilgisine arz ederiz” denildi. THY, Nijerya’nın Port Harcourt şehrini uçuş ağına ekledi. Hat açılışı sebebiyle Uluslarası Port Harcourt Havalimanı’nda tören düzenlendi. Törene THY Satış Başkanı (2. Bölge) Kerem Sarp da katıldı.

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