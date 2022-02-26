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Dünya THY Rusya seferleri iptal mi?
Dünya

THY Rusya seferleri iptal mi?

Türkiye-Rusya uçuşları durduruldu mu? Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş sebebiyle pek çok kişi uçuşlarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, THY Rusya uçuşlarını iptal mi etti?

Yeniakit Publisher
2022-02-26 11:47:00 -
THY Rusya seferleri iptal mi?

24 Şubat Perşembe sabaha karşı Rusya, Ukrayna’ya yönelik askeri saldırıda bulunmaya başladı. Başlayan savaş sebebiyle Türkiye ile Ukrayna arasında ulaşımın sürüp sürmediği merak ediliyor.

THY Rusya seferleri iptal mi?

Türk Hava Yolları (THY) 26 Şubat Cumartesi için planlanan Rusya'nın Soçi kenti çıkışlı ve varışlı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "26 Şubat 2022 (dahil) tarihine kadar Soçi çıkışlı ve varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir" denildi.

Yolcuların değişiklik ve iade işlemlerini, biletin satın alındığı acente üzerinden, THY web sitesinden veya 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden yapabilecekleri belirtildi.

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