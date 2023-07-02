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Yaşam THY rekor kırdı: 300 bini geçti
Yaşam

THY rekor kırdı: 300 bini geçti

Yeniakit Publisher
2023-07-02 15:43:00 -
THY rekor kırdı: 300 bini geçti

9 günlük kurban bayramı tatilinin ardından THY, büyük bir rekor kırdı.

Kurban Bayramı tatilini yurtiçinde ve yurtdışında geçiren yolcuların tatilin son gününde dönüşü başladı.Bayram tatilinin son gününde Türk Hava Yolları (THY) 309 bin yolcuya hizmet vererek yeni bir rekora imza atacak. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bugün THY tarihinde ilk defa günlük yolcu sayısında 300 bin eşiğini aşıyoruz. Planladığımız 1765 seferde 309 bin üzeri yolcumuzu misafir edeceğiz. Tüm kapasitemizi hizmete verdiğimiz bayram dönüşünde, iç hatlarda doluluk oranı yüzde 95'i aştı. Hayırlı, güzel yolculuklar" paylaşımında bulundu.

Bayram bitti dönüyorlar!
Bayram bitti dönüyorlar!

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Bayram bitti dönüyorlar!

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Açıklama yapıldı! Sağanak geliyor

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