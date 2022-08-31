Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, personel alımına ilişkin konuştu. Bolat, kendi akademilerinde yetişen 400 pilot olduğunu ifade ederek, "Pilot sayımızı yaklaşık yüzde 20 oranında artırıyoruz. Alacağımız 1100 pilotla artan yolcu talebine yanıt verirken, uçuş ekiplerimizin yoğunluğunu en az yüzde 10-15 oranında azaltmayı öngörüyoruz." dedi.

THY personel alımı | TYH personel alımı ne zaman başvuru şartları:

THY kariyer sayfası üzerinden açık ilanlar yayımlanıyor. İlan başvuruları da THY kariyer sayfası üzerinden yapılıyor. Açık ilanlardan bazıları şöyle:

II. Pilot

Tip yetkisi olmayan veya B737/A320 uçak tiplerinden birinde uçuş saati fark etmeksizin tip yetkisi olan II.Pilot adayları bu ilan kapsamında değerlendirilecektir.

Genel Nitelikler

T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak

01.01.1972 tarihinden sonra doğmuş olmak

En az lise mezunu olmak (yurtdışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir)

Uçuş kusuru veya (uçuş disiplinsizliği) nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak

Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak

Askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya en az 2 yıl tecil ettirebiliyor olmak

Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek

Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak

Daha önce THY A.O. ve THY A.O.‘nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak

Kaptan Pilot Dar Gövde

A320, B737 uçak tiplerinden birinde veya THY A.O. uçak filosunda yer almayan ve kabul edilen uçak tiplerinde aşağıda belirtilen uçuş tecrübesine sahip olan kaptan pilot adayları bu ilan kapsamında değerlendirilecektir.

Genel Nitelikler

T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak

01.01.1962 tarihinden sonra doğmuş olmak

En az lise mezunu olmak (yurtdışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir)

Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak

Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak

Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak

Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek

Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak

Daha önce THY A.O. ve THY A.O.‘nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak

Simülatör Uçuş Öğretmeni (SFI)

THY A.O. filosunda yer alan A320/B737 uçak tiplerinden birinde aşağıda belirtilen öğretmen pilot yetkisine sahip olan SFI adayları bu ilan kapsamında değerlendirilecektir.

Genel Nitelikler

T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak

01.01.1987 tarihinden önce doğmuş olmak

En az lise mezunu olmak (Eğitimini yurt dışında tamamlamış adayların denklik belgesi ibraz etmeleri zorunludur)

Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak

Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak

Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak

Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek

Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak

Daha önce THY A.O. ve THY A.O.‘nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak