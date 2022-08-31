THY personel alımı | TYH personel alımı ne zaman başvuru şartları:
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, "Pilot sayımızı yaklaşık yüzde 20 oranında artırıyoruz. Alacağımız 1100 pilotla artan yolcu talebine yanıt vereceğiz" açıklamasında bulundu. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi personel alımının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, THY pilot alımı tarihi | THY pilot alımı başvuru şartları nedir?
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, personel alımına ilişkin konuştu. Bolat, kendi akademilerinde yetişen 400 pilot olduğunu ifade ederek, "Pilot sayımızı yaklaşık yüzde 20 oranında artırıyoruz. Alacağımız 1100 pilotla artan yolcu talebine yanıt verirken, uçuş ekiplerimizin yoğunluğunu en az yüzde 10-15 oranında azaltmayı öngörüyoruz." dedi.
THY personel alımı | TYH personel alımı ne zaman başvuru şartları:
THY kariyer sayfası üzerinden açık ilanlar yayımlanıyor. İlan başvuruları da THY kariyer sayfası üzerinden yapılıyor. Açık ilanlardan bazıları şöyle:
II. Pilot
Tip yetkisi olmayan veya B737/A320 uçak tiplerinden birinde uçuş saati fark etmeksizin tip yetkisi olan II.Pilot adayları bu ilan kapsamında değerlendirilecektir.
Genel Nitelikler
T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak
01.01.1972 tarihinden sonra doğmuş olmak
En az lise mezunu olmak (yurtdışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir)
Uçuş kusuru veya (uçuş disiplinsizliği) nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak
Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak
Askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya en az 2 yıl tecil ettirebiliyor olmak
Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek
Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak
Daha önce THY A.O. ve THY A.O.‘nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak
Kaptan Pilot Dar Gövde
A320, B737 uçak tiplerinden birinde veya THY A.O. uçak filosunda yer almayan ve kabul edilen uçak tiplerinde aşağıda belirtilen uçuş tecrübesine sahip olan kaptan pilot adayları bu ilan kapsamında değerlendirilecektir.
Genel Nitelikler
T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak
01.01.1962 tarihinden sonra doğmuş olmak
En az lise mezunu olmak (yurtdışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir)
Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak
Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak
Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak
Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek
Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak
Daha önce THY A.O. ve THY A.O.‘nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak
Simülatör Uçuş Öğretmeni (SFI)
THY A.O. filosunda yer alan A320/B737 uçak tiplerinden birinde aşağıda belirtilen öğretmen pilot yetkisine sahip olan SFI adayları bu ilan kapsamında değerlendirilecektir.
Genel Nitelikler
T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak
01.01.1987 tarihinden önce doğmuş olmak
En az lise mezunu olmak (Eğitimini yurt dışında tamamlamış adayların denklik belgesi ibraz etmeleri zorunludur)
Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak
Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak
Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak
Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek
Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak
Daha önce THY A.O. ve THY A.O.‘nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak