THY-Oman Air ile iş birliğini genişletiyor

Türk Hava Yolları (THY) ile Umman’ın ulusal hava yolu şirketi Oman Air (WY) arasındaki mevcut, çift taraflı ve serbest satış esasına dayalı kod paylaşımı anlaşması, İstanbul ve Maskat ötesindeki seyahat noktalarını kapsayacak şekilde genişletildi.

Bu çerçevede Oman Air, THY’nin geniş uçuş ağından yararlanarak, küresel taşıyıcının Roma, Kopenhag ve Cezayir’e düzenlediği tarifeli seferlere kendi WY uçuş kodu ile satış yapabilecek. Bununla birlikte THY de yine, Oman Air’ın icra ettiği Maskat-Salalah tarifeli seferlerinde kendi uçuş kodunu kullanabilecek.

Seyahat opsiyonları genişleyecek

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Oman Air ile bir süredir mevcut kod paylaşımı anlaşmasını, öte noktalar kapsamında genişletmekten memnuniyet duyduklarını belirtti. Bu revize anlaşmayla birlikte uçuş ağları üzerinden yolculara sundukları seyahat opsiyonunu geliştirmek adına iş birliğini daha da ilerletmeyi hedeflediklerini ifade eden Ekşi, “Bunun yanı sıra Oman Air ile iş birliğimizin, iki ülke arasında hızla gelişen ilişkiler çerçevesinde de her iki bayrak taşıyıcı hava yoluna ticari açıdan da büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Oman Air Genel Müdürü Abdulaziz Al Raisi de THY ile aralarındaki kod paylaşımı anlaşmasını genişletmenin Oman Air için oldukça olumlu ve stratejik bir adım olduğunu vurguladı.