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Aktüel THY ocak ayı uçuş planını duyurdu
Aktüel

THY ocak ayı uçuş planını duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-12-29 17:43:32 -
THY ocak ayı uçuş planını duyurdu

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) ocak ayı uçuş planını güncelledi.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçuş planına göre yolcuların 208 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gökyüzünden uzak geçen günlerin ardından şimdi yeniden buluşma vakti. Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz."

Yolcuların, 21 Mart'tan başlayan uygulama ile 31 Mart 2021'e (dahil) kadar biletlemeleri için sınırsız değişiklik yapabileceği kaydedilen açıklamada, bu konuda detayı bilginin esnek seyahat sayfasında bulunduğu hatırlatıldı.

Uçuş takviminin 31 Ocak 2021'e kadar uygulanacak uçuşları gösterdiği aktarılan açıklamada, yeni seyahatler için uçuş planı güncellendikçe bilgi verileceği aktarıldı.

Açıklamada, yolcuların, THY'nin yeni uçuş planına "https://www.turkishairlines.com/tr-int/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani/" linkinden ulaşabildiği kaydedildi.




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