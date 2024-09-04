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Ekonomi THY o ülkeye de uçacak! 18 Aralık’ta başlıyor
Ekonomi

THY o ülkeye de uçacak! 18 Aralık’ta başlıyor

Yeniakit Publisher
2024-09-04 11:29:00 -
THY o ülkeye de uçacak! 18 Aralık’ta başlıyor

Türk Hava Yolları (THY) Güney Amerika'da Şili seferlerine 18 Aralık'ta başlayacağını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) Güney Amerika'da Şili seferlerine başlayacağını duyurdu. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Yüksekten uçmaya devam ediyoruz.18 Aralık 2024 tarihi itibariyle Şili'ye haftada 4 uçuş ile başlıyoruz. İstanbul THY ile dünyanın global aktarma merkezi haline geldi.Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor" diyerek ifade etti.

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