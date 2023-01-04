THY kabin memurlarından vefa örneği

‘Çorapçı Amca’ olarak bilinen Tagal, havalimanının kapanmasının ardından memleketi Erzurum’a döndü. Tagal’ın kansere yakalandığını öğrenen ve kendilerine ‘İsimsizler TK’ adını veren THY kabin memurları, kendi aralarında yardım topladı.

Anlamlı adım

Memurlar, ambulansla İstanbul’a getirdikleri Tagal’ın tedavisine destek oldu. Hastaneye yakın bir ev tutarak bir yıllık kirasını ödeyen kabin görevlileri, Tagal’ın evine eşya da aldı. Kendisine gösterilen bu büyük vefa örneğinden dolayı çok duygulandığını anlatan Cafer Tagal, “Bir gün hostesin biri ‘Amca bize çorap getirir misin’ dedi. Ben de ‘Getiririm kızım’ yanıtını verdim. Havalimanı kapanana kadar hem hosteslere hem de pilotlara çorap satmaya başladım. Kabin memurlarının beni düşünüp buraya kadar gelmeleri ve benimle ilgilenmeleri çok hoşuma gitti” ifadelerini kullandı. ‘İsimsizler TK’ adlı kabin ekibinin kurucularından Savaş Burak Oğuz, “Cafer Amca’nın tedavi olduğunu duyduk. Daha ciddi bir tedaviye ihtiyacı olduğunu öğrenir öğrenmez hemen harekete geçtik” şeklinde konuştu.

İyiliklerini unutmadılar

THY kabin memurlarından Feyza Tuğçe Arslan, Tagal’ın kendilerine yaptığı iyilikleri unutmadıklarını belirterek, “Cafer Amca, 2014’te işe başladığım günden itibaren beni uçuşa uğurlardı. Gönlü de boldu. Ben 2 çorap isterdim, o 5 tane verirdi” diye konuştu. Kabin memuru Sümeyye Doğan da Tagal’ın uçuş öncesi kendilerine güzel dileklerde bulunduğunu vurgulayarak, “Cafer Amca her uçuş öncesi bizi ‘İyi ve türbülanssız uçuşlar’ diyerek uğurlardı. Biz de ona motivasyon ve moral olmak için geldik. Uçuş öncesi ‘İyi uçuşlar papatyam’ derdi. Bir arkadaşımız da ‘Şimdi Cafer Amca ektiği papatyaları topluyor’ demişti” ifadelerini kullandı.